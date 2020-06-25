Россия и США договорились провести встречи экспертов по военным доктринам

Российские и американские эксперты проведут несколько встреч по тематике военных доктрин и вопросам верификации, соответствующая договоренность была достигнута на консультациях по вопросам стратегической стабильности в Вене. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На консультациях в Вене было условлено о проведении встреч экспертов по тематике военных доктрин и ядерных стратегий, в том числе вопросов, связанных с применением ядерного оружия. Еще одна перспективная тема - это обсуждение вопросов верификации и транспарентности. В ее рамках предстоит сверить соответствующие подходы сторон и попытаться найти возможность для их сопряжения", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, это "непростая задача", потому что взгляды стран на этот блок вопросов серьезно расходятся.

"Стороны также условились провести экспертное рассмотрение вопросов, связанных со всеми видами вооружений, способных решать стратегические задачи и оказывать влияние на стратегическую стабильность. Речь идет о тех средствах, которые не охвачены сейчас каким-либо международными ограничительными режимами. Россия открыта к продолжению стратдиалога, намерена выстраивать дальнейшие отношения с США в области контроля над вооружениями на строго паритетной основе и с опорой на принцип взаимного учета интересов и озабоченностей сторон", - сказала Захарова.

Консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в Вене 22-23 июня. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который был заключен в 2010 году и истекает в феврале 2021 года, поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия ДРСМД. На консультациях стороны подтвердили запуск рабочей группы по космосу и ряда других. Накануне спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что встречи экспертных рабочих групп могут состояться уже в ближайшее время. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что второй раунд межведомственных консультаций РФ-США после проведения соответствующих контактов экспертов может состояться в конце июля-начале августа.