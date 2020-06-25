Аппарат президента не получал никаких дополнительных средств из бюджета

В ответ на распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что на заседании правительства 25 июня якобы было принято решение об увеличении расходов для удовлетворения потребностей аппарата президента Республики Армения, аппарат президента сообщает, что интерпретации решения правительства были результатом неправильного понимания или намеренного искажения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, аппарату президента из бюджета не выделено никаких дополнительных средств.

Правительство Республики Армения на заседании 25 июня 2020 года не обсуждала вопросов об увеличении расходов, утвержденных в государственном бюджете Армении на 2020 год, или о выделении дополнительных средств аппарата президента. Согласно решению, внесены изменения в порядок расходования уже предусмотренных в государственном бюджете на 2020 год средств. Общий объем средств, выделенных аппарату президента Республики из государственного бюджета, остался прежним, повторяем: не увеличился.

Напомним, что аппарат президента Республики, исходя из сложившейся в результате эпидемии коронавируса ситуации уже вернул в государственный бюджет около 152 млн драмов из средств, предусмотренных на премии аппарата и зарубежные командировки во втором полугодии текущего года.

Вышеупомянутое решение правительства Республики Армения, принятое сегодня, будет способствовать тому, чтобы меры, принятые аппарата президента Республики Армения для смягчения социальных последствий распространения эпидемии в Армении, стали более оперативными. Эти мероприятия исключительно благотворительного, культурного и социального значения станут более адресными и будут реализованы в более короткие сроки.

Аппарата президента призывает средства массовой информации, в частности, быть более осторожными и объективными в публикации новостей, касающихся аппарата президента Республики, во избежание недоразумений.

Отмечается также, что президент Армен Саркисян с момента вступления в должность не получал зарплаты. Весь фонд зарплаты президента был передан благотворительным организациям.