Великобритания начала испытания новой вакцины от коронавируса 

Испытания очередной новой вакцины от коронавируса на людях стартовали на территории Великобритании. Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC.

«Добровольцы начали прививаться новым британским препаратом от коронавируса. Около 300 человек примут эту новую вакцину в течение ближайших недель в рамках испытания под руководством профессора Робина Шаттока и его коллег из Имперского колледжа в Лондоне», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что тестирование этой вакцины на животных уже показало удачные результаты.

После этой первой фазы испытания препарата на людях следующая начнется в октябре и охватит до 6 тысяч участников.

Команда разработчиков этой вакцины лелеет надежду, что препарат сможет уже распространяться по Великобритании и других странах с начала 2021 года.

Это только одна из 120 вакцин от COVID-19, которые разрабатываются в настоящее время в мире.