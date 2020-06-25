Имеющиеся в Мартакертском районе проблемы будут решены в порядке первоочередности

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 25 июня принял руководителя администрации Мартакертского района Айка Бахшияна и обсудил существующие в районе проблемы и пути их решения.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в своем докладе руководитель райадминистрации Бахшиян представил информацию о ходе государственных программ, реализуемых в районе, работах по сбору урожая и проблемах, требующих первоочередного решения. Он, в частности, коснулся вопросов, связанных с возникшим по причине засухи дефицитом питьевой и оросительной воды в некоторых населенных пунктах района, а также жилищного строительства и ремонта межобщинных дорог.

Президент отметил, что в рамках реализации социальных программ из государственного бюджета будет выделено 100 млн драмов с целью приобретения стройматериалов. Для решения неотложных проблем, возникающих в ходе строительных работ, организации «Джрабердшин» будет предоставлен кредит в размере 100 млн драмов.

Касаясь существующих в районе сельскохозяйственных проблем, Араик Арутюнян отметил, что правительство окажет содействие тем землепользователям, которые понесли в нынешнем году ущерб из-за низкой урожайности ячменя, предоставив им семена ячменя. Президент добавил, что вскоре будет решена проблема орошения полей Мартакертского района, поскольку в ближайшее время начнется перемещение вод Сарсангского водохранилища в правобережную часть реки Тартар.

По словам главы государства, крупные финансовые средства будут выделены также с целью осуществления программы покрытия плитами внутриобщинных дорог, решения жилищных проблем семей погибших азатамартиков, инвалидов первой группы, многодетных семей и других социальных групп.

В совещании принял участие министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян.