Азиатские индексы - 25-06-20

ТОКИО, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.22% и составил 22259.79 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.18% и составил 1561.85 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2979.55 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 24781.58 пункта.