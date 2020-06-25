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Маркедонов считает Мадридские принципы основой решения карабахского вопроса 

Маркедонов считает Мадридские принципы основой решения карабахского вопроса 

По словам ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Сергея Маркедонова, основой урегулирования нагорно-карабахского конфликта остаются Мадридские принципы. Как сообщает Арменпресс, Маркедонов сказал об этом во время видеомоста Москва-Ереван.

«Основными проблемными вопросами на переговорах по карабахскому вопросу остаются статус, референдум, проблема беженцев. Общая основа урегулирования - обновленные Мадридские принципы», - сказал Маркедонов.

Коснувшись заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о поэтапном варианте решения нагорно-карабахского конфликта, политолог отметил, что в этом нет ничего экстраординарного: «Эта терминология использовалась еще 2-3 года назад».

Маркедонов подчеркнул, что освобождение армянскими силами районов зоны безопасности вокруг Нагорного Карабаха связано с очевидными рисками для безопасности, а вывод армянских сил из 7 регионов чреват эскалацией конфликта. Одним из главных препятствий является вопрос референдума, который согласно обновленным мадридским документам имеет обязательную юридическую силу.

«Это опасно для Азербайджана, так как в Карабахе могут проголосовать за статус за пределами Азербайджана. Таким образом, нет ничего экстраординарного в плане поэтапного урегулирования вопроса, проблема в том, как это понимается. В этих принципах есть и другие проблемы, такие как вопрос о коридоре безопасности с Арменией», - сказал Маркедонов.

Политолог подчеркнул, что ускорение принятия решения не в интересах Москвы и в этом вопросе не нужно спешить.


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