COVID-19: число смертей в Бразилии превысило 53 000 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 9 млн 560 000 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 485 000. Излечились 5 млн 200 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 463 438 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 124 294. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 1 млн 193 609. Число смертей составляет 53 895. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 613 994. За последние сутки здесь зарегистрировано 7 113 новых случаев, что меньше по сравнению с предыдущими днями. Число летальных исходов – 8 605.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 474 587. Скончались 14 915 больных.

В Великобритании число инфицированных достигло 306 862, умерших – 43 082. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США. В Испании число подтвержденных случаев – 294 166. Число смертности в Испании составило 28 327.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 264 689, смертей – 8 586.

На 8-м месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 254 416 случаев, смертей - 4 731

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 239 430 человек, смертность – 34 600.

В Иране общее число подтвержденных случаев составляет 215 096. Общее число летальных исходов составляет 10 130.

Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 191 657, скончались 5 025.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 21 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 19, достигнув 83 449, вылечились 78 443 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 917, с начала заражения здесь скончались 14 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 167 267 подтвержденных случаев. В Катаре 91 838 подтвержденных случаев, смертность - 106. Число заразившихся в Египте достигло 59 561, здесь зарегистрировано 2 450 случаев смерти.

В ОАЭ - 46 583 случая, здесь скончались 293 человек. Число инфицированных в Кувейте достигло 36 958 человек, погибших – 308. Число заразившихся в Кувейте достигло 42 788 человек, умерших - 339. В Ираке – 36 702, смертность – 1 330. В Ливане зарегистрировано 1 644 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 33. Число заразившихся в Сирии достигло 242. Скончались 7 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.