В России началось голосование по поправкам в Конституцию

Россияне с 25 июня смогут проголосовать по поправкам в Конституцию, для жителей Москвы и Нижегородской области с этого дня также доступно электронное дистанционное голосование, следует из календарного плана ЦИК. Сообщает «Арменпресс» со ссылкой на РИА. Голосование назначено на 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

Как заявляла ранее РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, для волеизъявления до дня голосования не потребуется никакого заявления: достаточно просто прийти на участок или известить избирком о желании проголосовать вне помещения.

Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила ранее, что для голосования по поправкам по всей стране откроется свыше 96 с половиной тысяч участков. В Москве заработают чуть более 3,6 тысячи участков․ Кроме того, в столице создали участки для тех, кто будет находиться в Москве в дни голосования. Таких участков пять․ Жители Москвы и Нижегородской области с 25 июня по 30 июня смогут выразить свое мнение по поправкам с помощью электронного дистанционного голосования. По данным ЦИК, всего в списки участников дистанционного электронного голосования включены 1 190 726 граждан, из которых 1 051 155 в Москве и 139 571 в Нижегородской области.