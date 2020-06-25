Землетрясение, произошедшее в 55 км к юго-востоку от города Ван, ощущалось и в Ереване

25-го июня, в 14:03 по местному времени (в 10:03 по Гринвичу), сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении было зарегистрировано землетрясение в Турции, в 55 км к юго-востоку от города Ван с географическими координатами 38.35 северной широты и 43.98⁰ восточной долготы, с глубиной очага в 10 км, магнитудой 5.1.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Сила подземного толчка в эпицентре составила 7 баллов.

По предварительным данным, в результате землетрясения жертв и разрушений нет.

Как передает Арменпресс, землетрясение ощущалось и в Ереване.