Число летальных исходов от COVID-19 в Иране превысило 10 000

Согласно статистическим данным COVID-19 в Иране 25 июня число инфицированных увеличилось на 2 595 человек, достигнув в общей сложности 215 096.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении в Иране.

Число летальных исходов от COVID-19 за последние сутки увеличилось на 134 человека. Общее число смертей от заражения в стране составляет 10 130 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 899 человек. Число выздоровевших увеличилось на 3 007, составив в общей сложности 175 103. Протестировано 1 миллион 530 437 человек.