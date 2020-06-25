20 миллионов долларов США будут направлены на финансирование МСП, пострадавших от эпидемии COVID-19

АКБА-Кредит Агриколь Банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитный договор в размере 20 млн долларов США. Финансовые средства, предоставленные ЕБРР, АКБА-Кредит Агриколь Банк направит на финансирование микро, малых и средних предприятий Армении, пострадавших в результате эпидемии COVID-19. Финансовые средства пострадавшим от эпидемии МСП будут предоставлены как в драмах Республики Армения, так и в долларах США.

“В этот сложный период для нас продолжает оставаться важным процесс надлежащей организация финансирования микро, малых и средних предприятий Армении. Благодаря мерам, привлеченным в результате сотрудничества с нашим надежным партнером ЕБРР, у нас будет возможность вдохнуть новое дыхание и содействовать пострадавшим от эпидемии микро, малым и средним предприятиям. В этой ситуации бесперебойный ход финансирования особенно МСБ имеет первостепенное значение для стабильности экономики нашей страны”, - отметил генеральный исполнительный директор АКБА-Кредит Агриколь Банка Акоп Андреасян.

С начала эпидемии COVID-19 в Армении, АКБА-Кредит Агриколь Банк предоставил МСП кредитные средства на сумму около 49,5 млрд драмов - более 32 000 партнерам.

В период кризиса Covid-19 ЕБРР в Армении продолжает оставаться ключевым партнером, и это финансирование является лишь частью мероприятий по содействию борьбе с воздействием коронавирусной эпидемии.

Европейский банк реконструкции и развития обязался в 2020 – 2021 гг. оказать содействие в размере 21 млрд евро 38 странам, в которые он инвестирует в настоящее время. Содействие заключает в себе программу стабильности для существующих клиентов, которая предлагает краткосрочную ликвидность и оборотные средства.

ЕБРР - ведущий институциональный инвестор в Армении. По сей день банк инвестировал в Армении 1,5 млрд евро в 183 программы, содействуя развитию и переходу частного сектора в стабильную, “зеленую” экономику.