Труппа Арташатского театра возобновила работу

Труппа театра Арташатского государственного драматического театра им. Амо Харазяна с начала июня возобновил свои репетиции, строго соблюдая все противоэпидемические правила.

Как передает Арменпресс, в случае соответствующего разрешения в ближайшее время на открытой площадке планируется представить зрителям вечер поэзии Амо Сагияна.

Как говорится в записи, размещенной на официальной странице театра в Facebook, жанр поэзии на этот раз был выбран специально для того, чтобы можно было исключить участие большого числа актеров на сцене, следовательно, и заражение и дальнейшее распространение инфекции.

Приспосабливаясь к велениям времени, труппа театра все это время на заднем дворе театра группами из нескольких человек проводила репетиции, чтобы актеры оставались в форме, и по возможности было бы предотвращено негативное влияние эпидемии на деятельность театра.