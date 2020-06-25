В Латвии пятый день подряд не выявили новых случаев COVID-19

Пять дней подряд в Латвии не фиксируют новых случаев инфицирования коронавирусом, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости .

"За последние сутки был проведен 1081 тест на COVID-19. Новые случаи заболевания выявлены не были. Пять дней подряд не фиксируются новые случаи заболевания", - говорится в сообщении центра.

За время пандемии в Латвии было проведено 142 794 теста, заболевание подтвердилось у 1111 человек, 30 скончались.

В стационарах в настоящий момент находятся восемь пациентов, из которых один в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.