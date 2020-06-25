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Адвокаты Кочаряна отозвали свои ходатайства из КС

Адвокаты Кочаряна отозвали свои ходатайства из КС

Группа защиты второго президента Армении Роберта Кочаряна отозвала свои ходатайства в Конституционный суд. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал защитник Арам Орбелян. Он отметил, что причиной является принятие фракцией НС  “Мой шаг” пакета О внесении изменений в Конституцию.

“Сегодня утром мы с господином Кочаряном окончательно обсудили и приняли решение отказаться от представленных нами ходатайств. Мы приняли решение отозвать представленные нами два ходатайства. Сейчас Арам Вардеванян подает заявление, согласно которому мы просим КС, основываясь на соответствующей статье О Конституционном суде, отозвать представленные нами два ходатайства. То есть, те ходатайства, которые касались соответствия статьи 300.1 статьям Конституции 72, 73, 78, 79”, - сказал Орбелян.

7 июля Конституционный суд должен был рассмотреть ходатайство второго президента Армении Роберта Кочаряна об определении вопроса соответствия статьи 300.1 УК Республики Армения статьям Конституции.


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