Сборные Армении и Албании проведут товарищеский матч
14:19, 25 Июнь, 2020
Между федерациями футбола Армении и Албании достигнуто соглашение, согласно которому национальные сборные обеих стран проведут товарищескую встречу.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.
До этого сборные Армении и Албании встречались уже 5 раз. В одной игре победила сборная Армении, одна игра завершилась вничью, в трех успеха добилась сборная Албании.
Подготовила Варвара Айрапетян
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