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Сборные Армении и Албании проведут товарищеский матч

Сборные Армении и Албании проведут товарищеский матч

Между федерациями футбола Армении и Албании достигнуто соглашение, согласно которому национальные сборные обеих стран проведут товарищескую встречу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация футбола Армении.

До этого сборные Армении и Албании встречались уже 5 раз. В одной игре победила сборная Армении, одна игра завершилась вничью, в трех успеха добилась сборная Албании.

Подготовила Варвара Айрапетян


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