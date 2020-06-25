В Армавирской области Армении зарегистрировано 1 200 случаев COVID-19

По состоянию на 25 июня в Армавирской области Армении подтверждено 1 200 случаев COVID-19, 773 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал губернатор области Амбарцум Матевосян.

“Уважаемые жители Армавирской области, сообщаю Вам, что в области есть 807 самоизолированных. С большой болью сообщаю также, что за весь этот период эпидемии COVID-19 в области уже 32 случая смерти”, - отметил Матевосян.

По состоянию на 11:00 25 июня в Армении подтверждено 22 488 случаев COVID-19, 11 335 из которых выздоровели. Фактическое лечение от COVID-19 получают 10 625 пациентов. Проведено 102 736 тестов. Вследствие COVID-19 зарегистрировано 397 летальных исходов.

Зафиксирован 131 случай смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян