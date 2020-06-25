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В инфекционной больнице Гюмри лечатся 87 больных COVID-19

В инфекционной больнице Гюмри лечатся 87 больных COVID-19

 В инфекционной больнице Гюмри по состоянию на 11:30  25 июня лечатся 87 больных COVID-19, из них 80 - жители Ширакской области.

Об этом Арменпресс сообщили в областной администрации Ширака. На сегодняшний день в области показани на домашнюю самоизоляцию имеет 855 граждан, у 196 из них положительные диагнозы, с бессимптомным течением болезни, контроль осуществляется первичным звеном здоровья.

По сей день, от COVID-19 выздоровели и выписались из больницы 238 жителей области.

Всего зарегистрировано 17 случаев смерти.

С 1-го марта по сей день в медучреждениях Ширакской области и в областном центре Национального центра по контролю и профилактике заболеваний проведено 3 876 тестов, с 12-го мая по 24-е июня в Гюмри проведено 2 522тестов.

Арменуи Мхоян


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