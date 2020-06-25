Аршак Гаспарян назначен заместителем председателя КГД
Аршак Гаспарян назначен заместителем председателя Комитета государственных доходов. Как передает Арменпресс, это решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Оно опубликовано на официальном сайте правительства.
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