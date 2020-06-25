В Молдавии назвали число медработников, заразившихся коронавирусом

Министерство здравоохранения Молдавии сообщило, что с марта, когда в республике был зафиксирован первый случай COVID-19, в рядах медработников были выявлены 2,3 тысячи случаев коронавируса, 25 человек скончались.

"На сегодняшний день подтверждены 2,3 тысячи случаев инфицирования работников медицинской системы, из них 581 - это врачи, 27 - фармацевты, 915 - медицинские ассистенты, 117 - фельдшеры, 660 - санитары. В целом, 25 медицинских работников скончались из-за борьбы с COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, власти Молдавии сообщили о 15 078 зарегистрированных случаях коронавируса, 502 из которых стали летальными.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.