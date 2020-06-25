Посол Сергей Минасян дал интервью румынскому агентству “Defense Romania”

Посол Армении в Румынии Сергей Минасян дал интервью румынскому агентству “Defense Romania”, освещающему военно-политические проблемы и проблемы безопасности.

Как сообщили «Арменпресс» в посольстве Армении в Румынии, в интервью Минасян говорил о приоритетах Армении в отношениях с ЕС, включая программу Восточного партнерства. Была подчеркнута позиция европейских структур в арцахском вопросе, принимая сопредседательство Минской группы ОБСЕ в качестве единственного действенного переговорного формата.

Посол коснулся и не имеющего альтернативы мирного переговорного процесса, результаты которого должны быть приемлемы для народов Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха. Сергей Минасян отметил и важность недавних президентских и парламентских выборов в Арцахе с точки зрения повышения субъектности НКР и участия в переговорном процессе избранных представителей Арцаха. Была подчеркнута и важность решения, вынесенного в мае 2020 г. Европейским судом по правам человека в вопросе с Рамилем Сафаровым.

Посол Минасян представил также и динамику и перспективы армяно-румынских отношений.