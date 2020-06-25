В Армении нет социального, экономического, политического кризиса: Арарат Мирзоян

Председатель Национального собрания Арарат Мирзоян не согласен с мнением оппозиционных политических деятелей о том, что в Армении социальный, экономический и политический кризис.

Как передает «Арменпресс», об этом Мирзоян сказал в ходе обсуждения в парламенте вопроса об утверждении годового отчета об исполнении государственного бюджета Армении на 2019 год.

“Социального кризиса в Армении нет, во всяком случае, не было и в 2019 году. В течение этого года, конечно, в условиях эпидемии возникли непредвиденные проблемы, и они по сей день были преодолены путем целевых программ, принятых правительством. В процессе они могут возникнуть, но будет адекватная реакция, и шаги со стороны правительства”, - сказал Мирзоян.

По словам спикера НС, в Армении нет и экономического кризиса.

“В 2019 г. Республика Армения усилиями правительства и парламента встала на путь беспрецедентного развития, плоды которого мы должны были уже пожинать, если бы не этот кризис коронавируса”, - отметил председатель НС.

Касаясь заявлений некоторых оппозиционных сил о том, что в Армении есть политический кризис, Мирзоян отметил, что подобного также нет.

“Политического кризиса в Армении нет, как бы ни пытались создать подобную имитацию, занимавшие ранее пост президента Армении или связанные с ними лица, те, кто получили возможность самовыражения в нашем правительстве. Политическое поле Армении напоминает мне большую стройплощадку, где должны быть сформированы новые политические силы, которые должны представить свое видение гражданину Республики Армения относительно нового политического поля. На этой стройплощадке будут только честные политические силы. Встретимся в конце этого пути, если пойдете с нами”, - сказал Мирзоян.

Национальное собрание обсуждает вопрос об утверждении годового отчета об исполнении государственного бюджета Республики Армения на 2019 год. Присутствуют также и члены правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Норайр Шогикян