Сирушо представила своим поклонникам новую англоязычную песню

Сирушо на суд своих поклонников вынесла песню “Vision”.

Как передает «Арменпресс», песня уже доступна в интернете.

“Эту песню я написала недавно. Это одна из работ, записанных в Америке, над которой мы работали с Jared Lee Gosselin и Andrew Capra. Скоро я представлю несколько новых проектов, а до этого с Вами поделюсь “Vision” , - написала Сирушо.

Сирушо в течение своей музыкальной карьеры часто выступала в жанрах соул и поп. Она периодически представляет и песни гусанов.

У певицы есть и ряд англоязычных песен, которые полюбились и распространились не только в Армении, но и за ее пределами. Известны ее следующие песни “I Like It”, “Qele, Qele”, “Tightrope Walking”, “Have You Ever Hurt Somebody”, “Time To Pray”, “Vuy Aman” и др.

Анжела Амбарцумян