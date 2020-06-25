В рамках 1 млрд 66 млн драмов 82 семьи беженцев получили сертификаты на покупку квартир

Очередная партия сертификатов на покупку квартир была передана семьям, насильственно депортированным из Азербайджана и не имевшим постоянного места жительства в течение 30 лет. Свидетельства переданы 82 семьям в рамках 1,66 млрд драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в миграционной службе.

Документы, представленные семьями, не получившими сертификаты на первом этапе, находятся на стадии рассмотрения. Межведомственная комиссия, сформированная с этой целью, проводит еженедельные заседания.

С целью снижения вероятности распространения COVID-19 и исходя из того, что бенефициарами являются в основном пожилые люди, сотрудники миграционной службы лично доставляют сертификаты в места их проживания.

В связи с введением чрезвычайного положения срок действия сертификатов, выделенных до 14 мая, продлен на два месяца. Из-за ограничений на передвижение, бенефициары не могут реализовать свои сертификаты.

Напомним, что 27 мая текущего года правительство приняло проект решения о втором этапе программы, по которому в рамках 2,1 млрд драмов еще 185 семьям той же целевой группы будут предоставлены сертификаты.

Параллельно с первым этапом уже начался процесс учета бенефициаров второго этапа во временных местах проживания административных районов Кентрон, Эребуни, Нор Норк, Арабкир, Давташен.

В результате, в административных районах Еревана полностью и окончательно решатся жилищные вопросы семей, насильственно депортированных из Азербайджана.