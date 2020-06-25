Утверждено двадцать второе мероприятие по нейтрализации экономических последствий эпидемии COVID-19

Правительство Армении утвердило двадцать второе мероприятие по нейтрализации экономических последствий эпидемии COVID-19. Как передает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян отметила, что целью данного мероприятия является содействие гражданам Армении, оказавшимся перед социальными проблемами в результате возникновения проблем на рынке труда вследствие распространения COVID-19.

“Бенефициарами мероприятия являются физические лица, являющиеся гражданами Республики Армения, которые не менее 85 календарных дней на основании трудового договора или индивидуального правового акта о приеме на работу находились в трудовых отношениях с работодателем в период с 1-го января по 30-е марта 2020 года (за исключением банков, кредитных организаций, ломбардов, страховых компаний, пунктов обмена иностранной валюты, инвестиционных организаций, инвестиционных фондов, организаторов лотерей и игр с выигрышем, управляющих инвестиционными фондами, государственных некоммерческих организаций, страховых брокеров, кредитных и страховых бюро, акционерных обществ с государственным участием, государственных некоммерческих организаций, муниципальных некоммерческих организаций, государственных управленческих учреждений, муниципальных управленческих учреждений, общественных организаций, фондов, общественных объединений, некоммерческих кооперативов, партий). Однако были уволены с работы в период с 31 марта по 1 июня 2020 года и в течение того же периода не приступили к другой работе”, - как сообщает Арменпресс, представила министр.

Содействие предоставляется единовременно в размере минимальной месячной заработной платы.

Этой поддержкой не могут воспользоваться следующие лица:

1) размер средней месячной заработной платы которых за 2 месяца, предшествующих увольнению с работы, превысил 500 000 драмов

2) которые по состоянию на 1 июня 2020 года (включительно) находились в трудовых отношениях также и с другим работодателем или с тем же работодателем на основании другого трудового договора

3) по состоянию на 1 июня 2020 года (включительно) являлись индивидуальным предпринимателем (за исключением тех индивидуальных предпринимателей, которые состояли на учете после 1 января 2020 года), деятельность которых по состоянию на ту же дату не была прекращена в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Республики Армения

4) которые являлись (являются) бенефициарами мероприятия, установленного постановлением правительства Республики Армения № 983-Л от 18 июня 2020 года.

НВ настоящем мероприятии датой увольнения считается дата заявления на увольнение с работы, представленная в Комитет государственных доходов Республики Армения в порядке, установленном законодательством Республики Армения по состоянию на 25 июня 2020 года.