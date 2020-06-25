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Самому молодому из скончавшихся в Армении от COVID-19, было 44 года, самому старому - 90 лет

Самому молодому из скончавшихся в Армении от COVID-19, было 44 года, самому старому - 90 лет

По данным на 11:00 25 июня в Армении от COVID-19 скончались 11 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике Министерства здравоохранения Армении.

В общей сложности вследствие COVID-19 зарегистрировано 397 летальных исходов.

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 69, 60, 61, 61, 67, 66 лет и женщины 90, 46, 44, 71, 74 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 131.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян


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