В Арцахе подтверждены 3 новых случая заражения COVID-19

В Арцахе 24 июня подтверждено 113 случаев COVID-19, 77 из которых вылечились.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В Арцахе обнаружен новый очаг COVID-19 в Шаумянском районе. В общине Чаректар зарегистрирован 1 новый случай из этого круга общения. Еще два новых случая подтверждены в рамках общения очага заражения в Гетаване.

Таким образом, подтверждено 3 новых случая COVID-19 , их в общем - 113.

Протестировано 1 763 человека, есть 65 изолированных лиц.

В Арцахе случаев смерти не зафиксировано.

Срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней - с 22:00 11 июня 2020 года, до 22:00 11 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян