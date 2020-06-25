Случаи COVID-19 среди молодых людей не увеличиваются: министр здравоохранения

Случаи COVID-19 среди молодых людей не увеличиваются. Об этом на заседании правительства сказал министр здравоохранения Арсен Торосян, добавив, что чем меньше возраст, тем меньше темп распространения.

“Но есть рост распространения среди пожилых людей: чем больше возраст, тем больше и темп. У нас есть также и географический анализ. Как-то на заседании комендатуры я сказал, что в Ванадзоре за последние две недели темп возрос. В разных административных районах Еревана разные темпы, но идет стабилизация. Кажется, Ереван становится одним большим очагом, поскольку раньше у нас в основном были активные очаги в административных районах Шенгавит и Малатия-Себастия, сейчас такого разделения практически нет. То же самое можно сказать и о различных сферах. Мы знаем, что нашими основными проблемами были большие вспышки, в последнее время таких масштабных вспышек, как будто, нет, скажем, случаев заражения по 500 или более человек в каком-либо учреждении нет. В этом плане можно сказать, что инфекция распространена повсюду. И мы должны защищаться, соблюдая правила повсюду”, - сказал министр.

По состоянию на 11:00 25 июня в Армении подтверждено 22 488 случаев COVID-19, 11 335 из которых выздоровели.

Фактическое лечение от COVID-19 получают 10 625 пациентов.

Подтвержден 771 новый случай COVID-19, 538 больных выздоровели.

Вследствие COVID-19 зарегистрировано 397 летальных исходов.