Габриел Балаян изолирован, хотя и результат теста отрицательный

Заместитель министра обороны Армении Габриел Балаян изолирован по причине общения с зараженным, хотя и результат теста, сданного несколько дней назад, был отрицательным. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» сказала пресс-секретарь МО Шушан Степанян.

“Габриел Балаян имел контакт с носителем инфекции, поэтому он изолирован, не имеет симптомов, самочувствие хорошее и продолжает осуществлять значительную часть своих функций посредством дистанционной связи”, - сообщила Степанян.

Пресс-секретарь также сообщила, что с учетом постоянного непосредственного общения руководства МО с персоналом всех звеньев ВС, исходя из сохранения безопасности персонала ВС, руководящий состав МО и ВС с определенной периодичностью тестируются по критериям, установленным военно-медицинскими процедурами, Балаян несколько дней назад был протестирован и ответ был отрицательным.

По состоянию на 24 июня в Армении зарегистрировано 771 новых случаев COVID-19.

Анна Григорян