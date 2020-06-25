Национальное собрание продолжает работу внеочередного заседания
11:00, 25 Июнь, 2020
Национальное собрание Армении продолжает работу внеочередного заседания. Как передает «Арменпресс», на заседании 25 июня будет продолжено обсуждение годового отчета об исполнении государственного бюджета Армении на 2019 год.
Также годовое сообщение о деятельности Центрального банка Республики Армения представит председатель ЦБ. В Национальном собрании будет обсуждено и годовое сообщение о деятельности Аудиторской палаты Республики Армения в 2019 году.
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