Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

Национальное собрание продолжает работу внеочередного заседания

Национальное собрание продолжает работу внеочередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу внеочередного заседания. Как передает «Арменпресс», на заседании 25 июня будет продолжено обсуждение годового отчета об исполнении государственного бюджета Армении на 2019 год.

Также годовое сообщение о деятельности Центрального банка Республики Армения представит председатель ЦБ. В Национальном собрании будет обсуждено и годовое сообщение о деятельности Аудиторской палаты Республики Армения в 2019 году.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации