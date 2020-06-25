В Армении за сутки подтверждено 771 новых случаев COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, добавив, что было проведено 2 336 тестов.

“Число новых случаев колеблется в пределах 30% тестов. То есть, в этом смысле ситуация не меняется, но, учитывая, что абсолютное число очень важно с точки зрения обеспечения доступности медпомощи, все равно ситуация хотя и стабильная, но напряженная. В плане госпитализации у нас достаточно благоприятная ситуация. По положению на 9 часов утра у нас всего 51 больных, которые нуждаются в перевозке в больницы, занимающиеся коронавирусом, из них всего 2 остались дома. Остальные 49 находятся в других больницах. В этом смысле ситуация хорошая”, - сказал министр.

По его словам, во всех реанимационных отделениях есть по несколько свободных мест. У нас нет граждан, нуждающихся и не получающих медпомощь, но это не означает, что ситуация улучшилась”, - сказал Торосян.

По его словам, число тяжелых и крайне тяжелых пациентов также стабильно, оно колеблется в пределах 600. Конкретно - в тяжелом состоянии - 502 пациента, в крайне тяжелом - 113. 40 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.