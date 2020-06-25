На заседании президиума СППА обсуждался проект изменений в Налоговом кодексе

Новые положения, включенные в проект Закона “О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения”, были обсуждены на состоявшемся 24 июня дистанционном расширенном заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Союзе промышленников и предпринимателей Армении.

“Подчеркивая актуальность реформ, члены президиума представили также и свои наблюдения и точки зрения. “Вопрос совершенствования налогового администрирования конечно актуален. Особенно в условиях, обусловленных пандемией. В налоговой сфере не должно оставаться какой-либо проблемы, препятствующей бизнесу. Любой вопрос должен становиться предметом обсуждения и получать надлежащее решение”, - отметил председатель СППА Арсен Казарян.

Председатель Союза представил итоги состоявшейся на днях встречи делегации СППА с вице-премьером Армении Мгером Григоряном, в которой приняли участие и министр финансов Армении Атом Джанджугазян и министр экономики Армении Тигран Хачатрян. Арсен Казарян отметил важность достигнутой во время встречи договоренности, согласно которой подобные встречи по отдельным сферам будут носить периодический характер. Он призвал членов Союза быть активными при формировании повестки этих встреч, представлять проблемы, требующие срочного решения. В частности, на заседании президиума была сформирована повестка предстоящей встречи с министром экономики.

Предприниматели обсудили также и ситуацию вокруг застройки квартала “Фирдуси” в Ереване, подчеркнув, что в сложившейся ситуации необходимо поощрять любую инвестиционную программу. “В этот период привлечение инвестиций остается исходным шагом реконструкции экономики”, - подчеркнул Арсен Казарян. В этом плане, мы, естественно, не можем оставаться безразличными к некоторым задержкам в реализации этой программы застройки”. Бизнесмены, подчеркивая важность проблемы, сочли необходимым обратиться в соответствующие инстанции, чтобы сохранив необходимые градостроительные критерии, дать ход этому широкомасштабному проекту.

На заседании был затронут также процесс безопасной организации экономических процессов в условиях чрезвычайного положения. Придавая важность строгому соблюдению установленных правил безопасности, бизнесмены обратили внимание на то обстоятельство, что надлежащие органы даже при самом слабом упущении приостанавливают деятельность хозсубъекта, зачастую не принимая во внимание его социально-экономические последствия.

В повестке заседания был также вопрос приема нового члена СППА - в ряды союза вступила ЗАО “Гаджегорц”, - говорится в сообщении.