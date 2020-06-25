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Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в гостинице “Двин”

Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в гостинице “Двин”

 24 июня в 23:00 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что на последнем этаже гостиницы “Двин” на улице Пароняна в Ереване замечен огонь. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательного управления СС МЧС Еревана и автолестница.

Выяснилось, что на балконе 14-го этажа гостиницы “Двин” горят 2 картонные подставки фейерверков (около 1 кв / м).

Пожар был локализован в 23:50,  потушен в 23:57.


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