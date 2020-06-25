Омбудсмен Армении посетил села Араратской области

Омбудсмен Армении Арман Татоян 24 июня посетил Араратскую область. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении, целью визита было рассмотрение вопросов, связанных с оросительной и питьевой водой в ряде сел, в связи с жалобами жителей, адресованными омбудсмену, а также публикациями в СМИ.

Перед визитом в села Кахцрашен и Нарек было обсуждено несколько важных вопросов, связанных с оросительной водой. Вопросы на месте были обсуждены и с руководителем общины и директором Общества водопользователей. Затем омбудсмен побеседовал и с жителями, которые подняли проблемы с питьевой водой.

Все эти вопросы будут рассмотрены, и из аппарата Защитника прав человека Республики Армения будет направлено официальное письмо в Водный комитет и, в зависимости от результатов исследования, также и в другие органы.

“COVID-19 вызвал проблемы во всех областях. Мы не должны позволять, чтобы каждодневные заботы людей вследствие эпидемии становились второстепенными. Однако, правила профилактики вируса должны соблюдаться и во время всех встреч и обсуждений”, - говорится в сообщении, распространенном отделом по связям с общественностью офиса Омбудсмена.