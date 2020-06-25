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Европейские индексы - 24-06-20

Европейские индексы - 24-06-20

МОСКВА, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 3.43% и составил 12093.94 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.92% и составил 4871.36 пункта, британский FTSE снизился на 3.11% и составил 6123.69 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1281.18 пункта.


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