Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

Американские индексы снизились - 24-06-20

Американские индексы снизились - 24-06-20

НЬЮ-ЙОРК, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Завершились торги на фондовых биржах США за 24 июня. Как передает «Арменпресс», результаты следующие:

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 2.72% и составил 25445.94 пункта, индекс потребительского рынка S&P 500 снизился на 2.59% и составил 3050.33 пункта, индекс высоких технологий Nasdaq снизился на 2.19% и составил 9909.17 пункта.

Индекс Dow Jones – один из показателей фондовых бирж, созданный редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Этот индекс создан для осуществления контроля над промышленным развитием, составляющим часть американской фондовой биржи.

S&P 500 – фондовый показатель, в корзинку которого включены 500 американских акционерных обществ с самой высокой капитализацией.

Для биржи NASDAQ подсчитываются несколько показателей, которые отражают положение на рынке высоких технологий в США и отклик бизнес-сообщества на политические и экономические развития в стране, которые влияют на рынок высоких технологий.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации