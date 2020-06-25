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“Реал” одержал победу над “Мальоркой”

“Реал” одержал победу над “Мальоркой”

В 31-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский “Реал” дома принимал “Мальорку”.

Как передает «Арменпресс», на 19-й минуте “королевский клуб” открыл счет матча. Во втором тайме, обновив собственный рекорд, отличился Серхио Рамос.

После этой победы “Реал” остается одним из лидеров турнирной таблицы Ла Лиги. Следующий матч команда Зидана проведет 29 июня. Она померится силами с “Эспаньол”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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