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“Ливерпуль” с большим счетом обыграл “Кристал Пэлас”

“Ливерпуль” с большим счетом обыграл “Кристал Пэлас”

 В 31-м туре английской Премьер-лиги “Ливерпуль” дома с большим счетом обыграл “Кристал Пэлас”.

Как передает «Арменпресс», подопечные Юргена Клоппа в ворота соперника отправили 4 безответных мяча. В составе “Ливерпуля” " отличились Трент Александр-Арнольд, Мохамед Салах, Фабиньо и Садио Мане. После этой победы “Ливерпуль”  стал ближе к чемпионству и теперь имеет в своем активе 86 очков.

Следующий матч “красные” проведут 2-го июля против “Манчестер Сити”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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