“Ливерпуль” с большим счетом обыграл “Кристал Пэлас”
01:54, 25 Июнь, 2020
В 31-м туре английской Премьер-лиги “Ливерпуль” дома с большим счетом обыграл “Кристал Пэлас”.
Как передает «Арменпресс», подопечные Юргена Клоппа в ворота соперника отправили 4 безответных мяча. В составе “Ливерпуля” " отличились Трент Александр-Арнольд, Мохамед Салах, Фабиньо и Садио Мане. После этой победы “Ливерпуль” стал ближе к чемпионству и теперь имеет в своем активе 86 очков.
Следующий матч “красные” проведут 2-го июля против “Манчестер Сити”.
Подготовила Варвара Айрапетян
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