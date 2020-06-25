“Ливерпуль” с большим счетом обыграл “Кристал Пэлас”

В 31-м туре английской Премьер-лиги “Ливерпуль” дома с большим счетом обыграл “Кристал Пэлас”.

Как передает «Арменпресс», подопечные Юргена Клоппа в ворота соперника отправили 4 безответных мяча. В составе “Ливерпуля” " отличились Трент Александр-Арнольд, Мохамед Салах, Фабиньо и Садио Мане. После этой победы “Ливерпуль” стал ближе к чемпионству и теперь имеет в своем активе 86 очков.

Следующий матч “красные” проведут 2-го июля против “Манчестер Сити”.

Подготовила Варвара Айрапетян