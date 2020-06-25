“Рома” обыграла “Сампдорию”: Мхитарян принимал участие в матче

В 27-м туре чемпионата Италии по футболу “Рома” на своем поле обыграла “Сампдорию”.

Как передает «Арменпресс», хотя и футболисты “Сампдории” первыми на 11-й минуте открыли счет, однако “Рома” благодаря дублю Эдина Зеко во втором тайме смогла одержать победу над “Сампдорией”. Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в стартовом составе “Ромы” вышел на поле, на протяжении всей игры он был очень активен, но на 85-й минуте был заменен.

После этой победы “Рома” имеет 48 очков, в турнирной таблице занимает 5-е место.

Подготовила Варвара Айрапетян