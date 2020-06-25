Газета “Айастани Анрапетутюн”: Невежество или высокомерие

“Нельзя не заметить, что, несмотря на то, что в результате ужесточения контроля в последние дни ношение защитных масок заметно активизировалось, тем не менее, есть еще немало людей, которые продолжают относиться к этому довольно пренебрежительно. Заметно, также и то, что в вечерние часы увеличивается число выходцев на улицу без масок. Видимо, им кажется, что вирус в темноте видит плохо. Или же, что в темноте не видны те, кто не в маске. Это не шутка, все то имеет определенное психологическое значение. Я, например, когда иду по улице смотрю на тех, кто идет мне навстречу. На тех, кто в маске, я смотрю с чувством уважения, а на других с презрением и внутренним упреком. Поскольку изолирующая нас ситуация, независимо от нашей воли, создает необходимость проявлять уважение друг к другу”.

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