Газета “Айастани Анрапетутюн”: В вузы Армении и Арцаха подали заявления 901 абитуриентов

“Согласно новому регламенту, абитуриенты, сдающие единые экзамены, могут участвовать в конкурсе по одному или нескольким вузам - по двум бесплатным и по восьми платным специальностям, если, конечно, все выбранные специальности совпадают с требованиями приема.

Как сообщили в Центре оценки и тестирования Министерства образования, науки и культуры Республики Арцах, в этом году на целевые места местных и армянских вузов подали заявления 901 абитуриентов. Прием заявлений уже завершен, и уже вырисовывается их картина.

По словам директора Центра оценки и тестирования Юрия Карамяна, для поступления в Арцахский альма-матер подали заявления 604 абитуриента, в Шушинский технологический университет - 52, в Степанакертский университет “Месроп Маштоц” и Университет “Григор Нарекаци” - по 35, в Институт прикладного искусства “Гюрджян” - 13. В этом году вузы Армении выделили Арцаху 162 места. Ю. Карамян добавил, что в число 911 абитуриентов не входят те, кто подал заявления в вузы Армении не по целевым местам, выделенным Арцаху, а для поступления на общих основаниях”.

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