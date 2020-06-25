Газета “Айастани Анрапетутюн”: С природой надо не бороться, а…

“Со специалистом по физике атмосферы, бывшим национальным координатором Рамочной конвенции ООН по изменению климата Арамом Габриеляном “Айастани Анрапетутюн” беседовала об изменениях климата, и пытаясь выяснить, какова ситуация с этим на Армянском нагорье. Способствуют ли изменения климата на вспышки инфекционных заболеваний и влияют ли на их рост.

На что специалист, ответил: “Известно и бесспорно, что вирусы под солнечными лучами уничтожаются. Однако в разных климатических зонах заболевания имеют разные, часто диаметрально разные, проявления. И, оказывается, это зависит от различного поведения людей, живущих в этих климатических условиях. Высокая влажность приводит к снижению распространения вируса. Но когда воздух становится перегревшимся и идет дождь, наблюдается рост заболеваемости. Как выясняется, это просто связано с тем, что в дождливую и влажную погоду люди склонны группироваться в небольших помещениях (квартира, рабочие места, магазины и т.д.) и в итоге, заражают друг друга. Эти простые примеры я привожу для того, чтобы показать, что четкой корреляционной связи между заболеванием и погодой не обнаружен. Уже не говоря и об изменении климата. Хотел бы отметить свою точку зрения как эколога. Мы все частички природы, и, как таковые, и изнутри и снаружи буквально покрыты вирусами и бактериями и можем выжить в этой родной среде. Мы не должны обособляться из этой среды и пытаться изолироваться, а наоборот, должны адаптироваться к ней, адаптироваться к этой естественной среде. Когда я вижу, как изолированные от среды люди в резиновой одежде обезвреживают ту или иную территорию, посыпая ее ядохимикатами, невольно думаю, не отрезаем ли мы ту ветвь, на которой сидим”.

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