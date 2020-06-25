Газета “Айастани Анрапетутюн”: Молочная продукция, содержащая растительное масло, “изолируется”

“Многие потребители сегодня не знают, что они едят - молоко, сметану, сыр или молочный, сметанный и сырный продукт. И не потому, что это не упоминается, а потому, что многие потребители не обращают внимания на эти заметки. Кроме того, для хозяйствующих субъектов не обеспечиваются благоприятные и равные условия экономической конкуренции, к примеру, реально страдает производитель сметаны, потому что потребитель покупает более дешевый сметанный продукт, считая его сметаной. А якобы дорогой производитель сметаны попадает в черный список, и к его продукции уже не приближаются.

“Айастани Анрапетутюн” в обсуждениях с руководителями соответствующих структур и специалистами коснулась этой проблемы. Что делать, если есть достаточно потребителей, которые вообще не смотрят на маркировки и покупают товар исключительно исходя из ценового фактора? И как в этом случае защитить конкурентные условия производителей? Предложения были разные.

Министерство экономики Армении предлагает сегодня внести дополнения в Закон “О торговле и услугах” и в Кодекс административных правонарушений. Молочная продукция, содержащая растительное масло, будет “изолирована” от молока”.

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