Глава МИД Франции призвал ЕС обсудить отношения с Турцией

Франция считает необходимым, чтобы в Евросоюзе как можно скорее состоялась дискуссия о перспективах отношений с Турцией. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил французский министр иностранных Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция считает необходимым, чтобы Европейский союз очень быстро начал предметное, без каких-либо табу, без наивности обсуждение перспектив будущих отношений ЕС с Анкарой и чтобы ЕС твердо защищал свои собственные интересы, потому что у него есть для этого способы", - сказал Ле Дриан, выступая в Сенате в среду.

Он назвал абсолютно скандальным инцидент с фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии.

"Но и в более широком смысле - нужно прояснить роль, которую играет Турция в Ливии. Я думаю, что мы являемся свидетелями "сириизации" Ливии, поскольку военное вмешательство Турции происходит при сирийской поддержке", - подчеркнул министр.

Ранее Франция обвинила турецких военных в агрессивном поведении в Средиземном море при попытке французов досмотреть грузовое судно, направлявшееся в Ливию под охраной турецких ВМФ. Турция обвинения отвергла, заявив, что французский корабль совершал опасные маневры.