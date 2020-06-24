Следующее заседание правительства Республики Армения состоится 25 июня в 10:00
Следующее заседание правительства Республики Армения состоится 25 июня в 10:00. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства.
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