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Следующее заседание правительства Республики Армения состоится 25 июня в 10:00

Следующее заседание правительства Республики Армения состоится 25 июня в 10:00

Следующее заседание правительства Республики Армения состоится 25 июня в 10:00. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства.


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