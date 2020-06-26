“Ереванский бестселлер”: Сказка “Пиноккио” самая востребованная: детская литература, май 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений, по данным продаж за май.

На первой горизонтали - сказка Карло Коллоди “Приключения Пиноккио”. Невероятные приключения деревянной куклы Пиноккио давно покорили сердца маленьких читателей. Замечательные, красочные иллюстрации отражают всю прелесть и дух этой бессмертной истории.

На второй горизонтали - сказка Ованеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эта туманяновская сказка любима многими.

Рассказ “Кто живет в домике” на третьем месте. Творчество известного детского писателя Владимира Сутеева, покорившее уже несколько поколений, поможет ребенку раскрыть окружающий его мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Им интересно все, например, почему дятел стучит по дереву, почему паук плетет паутину и т. д. Маленькие читатели узнают из этой книги о местах обитания животных.

“Маугли” Редьярда Киплинга занимает четвертое место. Киплинг долгие годы жил в Индии, слышал от местных жителей много рассказов, среди которых и рассказ о мальчике, выросшем в стае волков. Именно эту историю Киплинг изложил в книге “Маугли”.

На пятом месте - сказка братьев Гримм “Золушка”. Сюжет сказки всем известен. Жена одного богатого человека умирает. Перед смертью она завещает дочери быть доброй. Девочка каждый день ходит на могилу матери, плачет, и исполняет наказ матери. Наступает зима, потом весна, и ее отец снова женится. У мачехи две дочери – злые и глупые. Они отнимают у девочки все ее красивые платья и отправляют жить на кухню. Но, в конце концов, добро побеждает зло. В Золушку влюбляется принц...

Книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и комната секретов” на шестом месте. На летних каникулах Гарри Поттер вновь находится в доме своих родственников, где с ним снова обращаются грубо и плохо. Вскоре Гарри возвращается в школу. На Хеллоуин в залах школы слышатся странные шепоты, что означает, что вновь открылась Комната тайн, построенная сотни лет назад, и спрятанный там Ужас, освобожден и угрожает уничтожить школьников, рожденных не в колдовских семьях.

На седьмом месте сказка-повесть Роальда Дали “Чарли и шоколадная фабрика”. Эта известная работа английского писателя Роальда Дали рассказывает об интересных приключениях маленького мальчика по имени Чарли и его друзей, которые происходят на волшебной шоколадной фабрике господина Вонка.

На восьмой горизонтали - книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.

На девятом месте - книга Гектора Мало “Без семьи”. Роман “Без семьи” - самое известное произведение французского писателя Гектора Мало. Главным героем романа является Реми -бедный мальчик, которого в возрасте десяти лет отчим Барберен продает бродячему музыканту Виталису. Приключения Реми начинаются в селах и городах Франции и Англии. Несмотря на многочисленные трудности, Реми никогда не отчаивается и преодолевает все испытания вместе со своими друзьями – музыкантом Матией, собакой Капи и обезьянкой Душкой.

Десятое место занимает книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Кубок Огня”. Гарри Поттеру посчастливилось присутствовать на одном из самых интересных событий волшебного мира – матче Кубка мира по квидичу. Однако события, последовавшие за игрой, среди зрителей вызывают панику. В Министерстве магии начинается переполох. Вместе со своими друзьями Роном и Гермаеном Гарри возвращается в школу, где узнает, что после столетнего перерыва должна возобновиться битва тройки - состязание между школами магов. Гарри, как и другие ученики, собирается смотреть все три этапа поединка, однако события принимают неожиданный оборот. Гарри снова ожидают тяжелые испытания.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).