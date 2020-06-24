Россия выступила за прямые переговоры между Израилем и Палестиной

Россия готова приложить максимум усилий для запуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова Совбезу ООН.

Заявление на заседании зачитал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Сегодня как никогда требуются международное сотрудничество и общие шаги для продвижения ближневосточного мирного процесса. Будучи активным членом "квартета", Россия готова приложить максимум усилий для запуска прямых палестино-израильских переговоров в интересах достижения урегулирования на международно признанной основе, на основе резолюций ООН, мадридских принципов, арабской мирной инициативы, которые предусматривают создание независимого, суверенного... палестинского государства в рамках границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - зачитал Небензя.