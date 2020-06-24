Песков опроверг сообщения об отъезде Лукашенко сразу после парада

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг в комментарии "Ведомостям" сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск по окончании парада Победы, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лукашенко покинул Москву сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

По словам Пескова, президент Белоруссии присутствовал на торжественном приеме в честь гостей парада Победы в Кремле.