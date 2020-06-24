В результате тройного мониторинга ИГТПБ отмечено резкое сокращение числа нарушений

Согласно решению Коменданта N110 от 3 июня 2012 года, специалисты Инспекции по градостроительству, технической и пожарной безопасности РА продолжили совместный мониторинг и контроль с подразделениями полиции РА в различных административных районах столицы.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило правительство РА.

«24 июня в Шенгавитском административном округе были проведены регулярные рейды по мониторингу и контролю за соблюдением антиэпидемических правил в общественном транспорте.

В результате мониторинга было выявлено небольшое количество нарушений и недостатков. В частности, в регулярных и нерегулярных транспортных средствах было обнаружено транспортное средство без наличия дезинфицирующего средства, а в случае такси, перевозящих пассажиров, снова был выявлен водитель без маски.

В указанных случаях были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Несмотря на уменьшение количества нарушений на всей территории республики, специалисты Инспекционного органа продолжают проводить широкомасштабные профилактические и разъяснительные мероприятия во всех административных районах столицы и в регионах Армении, цель которых – полноценное соблюдение правил безопасности в системе общественного транспорта», - говорится в сообщении.