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В результате тройного мониторинга ИГТПБ отмечено резкое сокращение числа нарушений

В результате тройного мониторинга ИГТПБ отмечено резкое сокращение числа нарушений

Согласно решению Коменданта N110 от 3 июня 2012 года,  специалисты Инспекции по градостроительству, технической и пожарной безопасности РА продолжили совместный мониторинг и контроль с подразделениями полиции РА в различных административных районах столицы. 

Как  передает Арменпресс,  сообщение об этом распространило  правительство РА. 

«24 июня в Шенгавитском административном округе были проведены  регулярные рейды по  мониторингу и контролю  за соблюдением антиэпидемических правил в общественном транспорте.

В результате мониторинга было выявлено небольшое количество нарушений и недостатков. В частности, в регулярных и нерегулярных транспортных средствах было обнаружено транспортное средство без наличия дезинфицирующего средства, а в случае такси, перевозящих пассажиров, снова был выявлен водитель без маски. 

В указанных случаях были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Несмотря на уменьшение количества нарушений на всей территории республики, специалисты Инспекционного органа продолжают проводить широкомасштабные профилактические и разъяснительные   мероприятия во всех административных районах столицы и в регионах Армении, цель которых – полноценное  соблюдение  правил безопасности в  системе  общественного транспорта», - говорится в  сообщении.


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