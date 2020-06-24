Инспекция по образованию осуществляет усиленный контроль в административном округе Шенгавит

Сотрудники Инспекции по образованию провели усиленные проверки в дежурных детских садах в ереванском административном округе Шенгавит.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространило правительство РА.

«Основное внимание уделяется соблюдению мер, установленных решением Коменданта Армении для соблюдения противоэпидемических правил. Сотрудники инспекционного органа на месте дают соответствующие инструкции и необходимые советы.

Инспекция образования также провела инспекцию детских садов в других административных районах столицы.

Информация о зарегистрированных нарушениях передается в комендатуру.