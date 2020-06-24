Азиатские индексы выросли - 24-06-20

ТОКИО, 24 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.07% и составил 22534.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.42% и составил 1580.50 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.30% и составил 2979.55 пункта, а HANG SENG снизился на 0.50% и составил 24781.58 пункта.